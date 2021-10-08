المريخ يتعادل مع الداخلية في دوري القسم الثاني

تعادل الفريق الاول للكرة بنادي المريخ البورسعيدي مع نظيره الداخليه في المباراه التي جمعت بينهما اليوم الجمعه بملعب المريخ بهدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجوله الثانيه للمجموعه الثانيه بالقسم الثاني



ضم تشكيل المريخ ملا من .. حسام عياد ، عبد الله ناصر ، احمد عبد الرازق، محمود علاء ، محمود سمير ، أحمد ابراهيم ، اسامه سعيد ، محمد عبد الرحمن ، محمد المصيلحي ، محمد عبد الواحد ، اندرسون.



وجاء تشكيل الداخلية مكون من رضا السيد ، هارون اسماعيل ، أحمد محمود ، مؤمن عاطف ، محمد طارق ، محمود طلعت ، محمود عبد الحكيم ، أحمد كمال ، عبد العزيز سيد ، اسامه ابراهيم ، اسماعيل بامبا.



جاءت المباراه حماسية وقد استطاع المريخ ان يتقدم بهدف خلال الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد عبد الرحمن ريعو ، ولكن سرعان ما جاء هدف التعادل ليطفئ افراح الفريق البورسعيدي و تنتهي المباراه بالتعادل بهدف لكل منهما.



وبتلك النتيجة ارتفع رصيد المريخ للنقطة 2 بالمركز العاشر و وصل رصيد الداخلية للنقطه 4 بالمركز الثالث