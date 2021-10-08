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ماذا قال الجمهور عن دور الفنانة دينا فؤاد في مسلسل "ورا كل باب"

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:29 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
بسمة عادل
حرصت الفنانة دينا فؤاد أن توجه رسالة لجمهورها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".




حيث نشرت الفنانة دينا فؤاد فيديو لها أثناء تصوير المسلسل وعلقت عليه قائله:"ايه رأيكم في شخصية مروة:" وعلق أحد المتابعين قائلاً مبدعه، وكتب آخر المسلسل تحفه جدا ياريت يكون في جزء تاني".




مسلسل ورا كل باب حكاية ماريونيت بطولة محمود عبد المغني، دينا فؤاد ، ميرنا نور الدين، وآخرون تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح.

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