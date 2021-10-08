رسالة مؤثرة.. ابنة ماهر سليم تحيي ذكرى الأربعين لوفاة والدها

شاركت ابنة الفنان ماهر سليم، منشور تذكرت من خلاله والدها، وذلك عقب مرور 40 يوم على وفاته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت ابنة ماهر سليم في رسالتها قائله: "وحشني صوتك في الصلاة، وصوت المفاتيح بتاعتك، وصوتك وأنت بتقرأ قرآن، أقولك كمان! وحشني صوتك وأنت بتزعقلي، أنا لسة بدور عليك".





وأضافت: "هما بيقولوا إن النهاردة الأربعين بس أنا لسه بستناك يا بابا، حاسة إنك مسافر سفرية شغل كالعادة بس طويلة شوية وهترجع تاني، أنا ببعتلك هدايا كتير يارب تكون بتوصلك وبتبسطك، سلام ع روحك النقية".



