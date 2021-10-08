Advertisements

رسالة مؤثرة.. ابنة ماهر سليم تحيي ذكرى الأربعين لوفاة والدها

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:55 م
ابنة ماهر سليم
ابنة ماهر سليم
مي مرسي
شاركت ابنة الفنان ماهر سليم، منشور تذكرت من خلاله والدها، وذلك عقب مرور 40 يوم على وفاته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت ابنة ماهر سليم في رسالتها قائله: "وحشني صوتك في الصلاة، وصوت المفاتيح بتاعتك، وصوتك وأنت بتقرأ قرآن، أقولك كمان! وحشني صوتك وأنت بتزعقلي، أنا لسة بدور عليك".


وأضافت: "هما بيقولوا إن النهاردة الأربعين بس أنا لسه بستناك يا بابا، حاسة إنك مسافر سفرية شغل كالعادة بس طويلة شوية وهترجع تاني، أنا ببعتلك هدايا كتير يارب تكون بتوصلك وبتبسطك، سلام ع روحك النقية".

الكلمات المفتاحية

ماهر سليم الفجر اخبار الفجر الفني ابنة ماهر سليم

أخبار تهمك

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 5 ساعات

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ ساعتين

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

منذ 36 دقيقة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديًا

منذ أقل من ساعة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ 41 دقيقة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

أول تعليق من شيرر بعد الاستحواذ السعودي على نيوكاسل

منذ ساعة و نصف

في غياب أفشة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

الكشف عن أهداف نيوكاسل بعد صفقة الاستحواذ

منذ 33 دقيقة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

والدة الشهيد مصطفى خضر عن إطلاق اسمه على إحدى مدارس بورسعيد باكية: كنت حاسة أن ده فرحه

ابنة سيد مكاوي ووالدتها يوجهان رسائل مؤثرة لروحه (فيديو)

والدة أحد الشهداء تلقي قصيدة مؤثرة على الهواء (فيديو)

في عيد ميلاده.. تعرف على أغاني خالد سليم الرومانسية

"كل حاجة ناقصه من غيرك يا درش".. هاجر الشرنوبي تتذكر والدها الراحل بكلمات مؤثرة

لطيفة مشتاقة لصوت أحلام.. ماذا قالت؟

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

01:30 م

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

05:59 م

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

06:29 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements