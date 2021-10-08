"الدواء" توجه نصائح لأولياء الأمور للحفاظ على أبنائهم

وجهت هيئة الدواء المصرية، عدة نصائح لأولياء الأمور، للحفاظ على صحة أبنائهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.



ونشرت الهيئة فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك، أكدت خلاله على أهمية ارتداء الكمامة، بشكل صحيح وتغطية الأنف والفم والذقن، وكذلك تجنب لمس الكمامة أو الوجه، والحفاظ على نظافة اليدين دائما عن طريق غسلها جيدا بالماء والصابون، مع استخدام معقم عند اللزوم.



وأكدت الهيئة أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على مسافة آمنة بين الأفراد، وعدم استخدام مقتنيات الآخرين، وأشارت الهيئة إلى أهمية تناول الطعام الصحي من أجل تعزيز المناعة، وكذلك ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل، واتباع تعليمات المدرسة من أجل سلامة الجميع.



وأوضحت الهيئة وجوب التزام المنزل في حالة ظهور أي عرض من أعراض كورونا مثل ارتفاع درجات الحرارة والرشح وصعوبة التنفس والسعال، وأضافت أن على ولي الأمر إخبار المدرسة في حالة إصابة الطفل بعدوى أو في حالة تعرضه لشخص مصاب.



يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري، والحفاظ على الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا.