الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني داني سيبايوس نجم خط وسط ريال مدريد الإسباني يواصل تعافيه من الإصابة التي كان قد تعرض لها في الصيف الماضي أثناء أولمبياد طوكيو.

وأشار موقع ديفنسا سينترال الإسباني إلى أن سيبايوس في المرحلة الأخيرة من شفائه ويمكن أن يعود إلى المباريات قريباً.

وأفاد الموقع الإسباني بأن سيبايوس سيكون لديه القليل من الوقت ليثبت لكارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي أنه يستحق مكاناً في صفوف الفريق خاصة في ظل وجود منافسة كبيرة في مركزه.

وألمح الموقع الإسباني أن سيبايوس يدرس تماماً أنه أمامه حتى يناير المقبل من أجل إظهار أنه يستحق مكاناً في الفريق لذلك سيتعين عليه بذل قصارى جهده عندما يمنحه أنشيلوتي فرصة للمشاركة.

وأكد الموقع الإسباني أن سيبايوس يتمنى الاستمرار في ريال مدريد والنجاح معه ولكن قد يرحل على سبيل الإعارة في يناير المقبل.