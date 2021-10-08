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عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:01 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد الدمتناوي

كشف مصدر مقرب من مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، حقيقة تدهور الحالة الصحية للاعب، واستمرار معاناته في الأيام الماضية.

حيث أكد المصدر، أن ما يتردد غير صحيح وأن حالة اللاعبين مستقرة ولا تدعو للقلق، وأنه يمارس حياته بشكل طبيعي في الوقت الحالي.

وأشار المصدر، أن أسرة مؤمن زكريا غاضبة من الأخبار التي تنتشر عن تدهور حالته الصحية وأن اللاعب يعاني من أزمات صحية، لأن ما يتردد بعيد كل البعد عن الواقع.

وفي سياق آخر، يلتقي منتخب مصر أمام نظيره منتخب ليبيا، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان منتخب مصر قد تعادل في الجولة الثانية أمام منتخب الجابون، بهدف لكل منهما، في حين فاز منتخب ليبيا على نظيره منتخب أنجولا بهدف نظيف.

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