المرصد السوري: تركيا نقلت اليوم 330 مرتزقاً سورياً إلى ليبيا





أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن تركيا نقلت 330 مرتزقا سوريا إلى ليبيا صباح اليوم، حيث تواصل المخابرات التركية إرسال المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، وترحيل هؤلاء الذين في ليبيا من المنتهية عقودهم والراغبين بالعودة إلى سوريا، وفق عملية تبديل منتظمة، حيث خرجت دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى تركيا عبر معبر حوار كلس في ريف حلب الشمالي، ووصل عناصر المرتزقة عبر الحافلات إلى جنوب تركيا استعدادًا للرحيل إلى ليبيا.





ووفقًا للمصادر فإن الدفعة الجديدة تتكون من نحو 200 مرتزق من عناصر الفصائل الموالية لتركيا، فيما أكدت مصادر المرصد السوري بأن طائرة انطلقت من مطار مصراتة في ليبيا باتجاه طرابلس ومن ثم إلى تركيا، تقل على متنها عناصر المرتزقة العائدين إلى سوريا عبر المطارات التركية، وبذلك يرتفع عدد المغادرين من ليبيا إلى سوريا إلى نحو 420 مرتزقا خلال الأيام الأربعة الفائتة.



