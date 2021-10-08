ملتقى شباب مستقبل وطن ببني سويف يدعو للانخراط في العمل الحزبي (صور)

أكد النائب حسام العمدة أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحزب بالمحافظة، على أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية، وعدم الاكتفاء بإبداء الآراء على منصات التواصل الاجتماعي بحسب، وإنما بالانخراط في العمل الحزبي وإجراء الحوار والمناقشة والاستماع لوجهات نظر أخرى، "ونحن في مستقبل وطن نفتح ذراعينا أمام الشباب لذلك".





جاء ذلك خلال كلمته بملتقى شباب حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، والذي عقدته أمانة الشباب بالحزب بقيادة الدكتور معاذ الشاهد، بقاعة المؤتمرات بكورنيش النيل بمدينة بني سويف، بحضور الدكتورة منى عبد الله أمين التنظيم بالحزب، والدكتور علي بدر عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور عبد الله علي مبروك عضو الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من وكلاء الوزارء ومديري العموم وشباب الحزب.





وقال: "نعترف بوجود سلبيات ولا ننكرها ولكن الأهم أن هناك تصويب لتلك السلبيات بمساعدة ومشاركة الجميع وبخاصة الشباب الذي يُعد شعلة نشاط في أي عمل، فالعمل داخل حزب مستقبل وطن يتم بشكل مؤسسي منظم يسوده التعاون والتكامل بين الهيئة البرلمانية وكل الأمانات التي تعود بالنهاية على خدمة المواطن المصري".





وأضاف: "هدفنا مساندة الدولة المصرية بتواجد فعلي في الشارع، وتشكيل وعي حقيقي ومستوى ثقافي يقدر ما يحدث في الدولة، فنحن الآن في دولة لها قيادة سياسية تسارع الزمن لإنجاز مشروعات قومية في كل منطقة، وما نشاهده الآن من مشروعات تتم في شهور خير دليل على ما وصلنا له".





ووجه العمدة، الشكر لأمانة الشباب بالمحافظة وكل المراكز بقيادة الدكتور معاذ الشاهد، الذي برز دورهم في عدة فعاليات وبخاصة الفعاليات المجتمعية ومنها حملة الحزب في تنظيم المواطنين بمقرات تلقي لقاح كورونا، وغيرها من الفعاليات.





وتضمن الملتقى 4 محاور وجلسات اساسية أدارها شباب الحزب، حيث تناولت الجلسة الأولى محور المشروعات القومية والتي شاركت به الدكتور منى عبد الله عضو الهيئة البرلمانية أمين التنظيم بالحزب، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة الطرق، المهندس عمر حسن وكيل وزارة الزراعة، وتناولت الجلسة الثانية محور الصحة والتي تحدث خلالها الدكتور عبد الله علي مبروك عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة ببني سويف، وتضمنت الجلسة الثالثة المحور الرياضي والتي تحدث خلالها الكابتن توني عثمان الحكم الدولي السابق والأستاذ محمد عبد التواب مدير إدارة الرياضة بمديرية الشباب والرياضة ببني سويف، وتضمنت الجلسة الرابعة محور حياة كريمة والتي تحدث خلالها الدكتور علي بدر عضو الهيئة البرلمانية للحزب، والدكتور محمد علي جبر معاون محافظ بني سويف منسق حياة كريمة بالمحافظة، والسيدة إحسان ابو زيد وكيل وزارة التضامن بالمحافظة.



