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"بتمنى تشوفو حل للظلم".. فضل شاكر يعلق على أزمته الأخيرة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:25 م
فضل شاكر
فضل شاكر
مي مرسي
حل محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، ضيفا في حلقة خاصة من برنامج "مع تمام" والمذاع على قناة "الجديد".

وقال فضل شاكر من خلال مداخلة هاتفية بحلقة نجله بالبرنامج متحدثا عن أزمته الأخيرة: "بتمنى تنحل قضيتي وقضية كل الناس اللي تعبت واتظلمت، وبتمنى يشوفوا حل للظلم اللي بنعيشه".

وتابع فضل شاكر مؤكدا على موهبة نجله، كما نصحه بمتابعة العمل ليصل إلى مكان مرموق في الوسط الفني، وعبر عن سعادته الشديدة بنجله وبموهبته.

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