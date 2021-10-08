الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديًا





حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك الودية أمام الاتحاد الليبي التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.





بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني و ازم إمام ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وإسلام جابر ومصطفى فتحي وعمر السعيد.





جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وسجل ربيع شادي هدف التقدم للفريق الليبي في الدقيقة السابعة، وسجل للزمالك عمرو السعيد في الدقيقه الخامسة من الشوط الثاني.





شهدت المباراة أحداث غريبة مع اقتراب النهاية بدأت بخناقة نتيجة خطأ على اسلام جابر واعتراض الجانب الليبي

شهدت المباراة إطفاء ابراج الإضاءة وتوقفت المباراة لمدة دقائق ثم قرر الحكم إلغاء المباراة.

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



