Advertisements

الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديًا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:11 م
بوابة الفجر
عادل فايز

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة الزمالك الودية أمام الاتحاد الليبي التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد وعبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني و ازم إمام  ومحمد أشرف روقا وإمام عاشور ويوسف أوباما وإسلام جابر ومصطفى فتحي وعمر السعيد. 

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وسجل ربيع شادي هدف التقدم للفريق الليبي في الدقيقة السابعة، وسجل للزمالك عمرو السعيد في الدقيقه الخامسة من الشوط الثاني.

شهدت المباراة أحداث غريبة مع اقتراب النهاية بدأت بخناقة نتيجة خطأ على اسلام جابر واعتراض الجانب الليبي 
شهدت المباراة إطفاء ابراج الإضاءة وتوقفت المباراة لمدة دقائق ثم قرر الحكم إلغاء المباراة.
 
وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ 38 دقيقة

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

منذ ساعة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

منذ 33 دقيقة

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ ساعتين

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعة

الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديًا

منذ أقل من ساعة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من شيرر بعد الاستحواذ السعودي على نيوكاسل

منذ ساعة و نصف

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 5 ساعات

في غياب أفشة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الزمالك يسحق الاتحاد بالخمسة ويعتلي صدارة الدوري مؤقتا

موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة في كأس مصر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الزمالك يعبر المقاصة بهدف صاروخي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري بكأس مصر

قائمة الزمالك النهائية للسوبر الإفريقي.. مهاجم وحيد واستبعاد عواد و8 نجوم

الزمالك يسقط أمام وادي دجلة وديًا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

01:30 م

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

05:59 م

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

06:29 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements