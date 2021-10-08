نجل فضل شاكر يشن هجوما حادا على راغب علامة.. تفاصيل

شن محمد شاكر نجل الفنان فضل شاكر، هجوما على الفنان راغب علامة، وذلك أثناء لقائه في برنامج "مع تمام" والمذاع على قناة "الجديد".



وقالت "شاكر" أن راغب علامة تخلى عن فضل شاكر في أزمته، كما اتهمه بأنه يشعر بالقلق من عودة والده للغناء.



وعلق محمد شاكر، على لقب راغب علامة بأنه "سوبر ستار" قائلا: "يعني إيه سوبر ستار ومنين بيصرفوها"، كما كشف عن أن عائلته مستعدة للتصالح مع راغب علامة إذا تصالح مع نفسه.