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شاهد.. ماذا فعل السيسي أثناء تفقده الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:17 م
هدى عبدالرازق
تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكوبري المار اعلى تقاطع طريق ام القمر مع طريق القطامية العين السخنة اليوم.

وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين علي المشروع، كما حرص علي كتابة كلمات التقدير علي لوحة المشروع جاء بها: "خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في انشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".

كما يهدف طريق ام القمر الي تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة الي المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الاخري مما يدعم عملية التنمية في الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد بعد ظهر اليوم الجمعة العمل بامتداد طريق وصلة ام القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة الإسماعيلية وطريق القاهرة السويس حتي طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع ٣ حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالي قطاعات بطول ١٠٢ كم.

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مصر عبدالفتاح السيسي طريق القطامية العين السخنة طريق أم القمر

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