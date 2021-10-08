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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل النيجر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:16 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

 

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

 

وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة بطل النيجر المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

 

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

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