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القوات المسلحة العراقية: تأمين مراكز الاقتراع بالكامل.. وتوفير قوات احتياطية قبل الانتخابات (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف اللواء يحيى رسول، المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عن تفاصيل تطورات وتفاصيل الانتخابات العراقية.

وقال "رسول" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة، إن انطلقت العملية الانتخابية بمشاركة النازحين، مؤكدًا على اتخاذ كافة إجراءات تأمين مراكز الاقتراع في كافة الأنحاء.

وأشار إلى أن هناك توافد كبير من العراقيين للإدلاء بأصواتهم، متوقعًا أنه مع نهاية التصويت أن تكون النسبة كبيرة جدًا وهذا يعطي رسالة اطمئنان للذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل بدأ التصويت العام في العاشر من أكتوبر الجاري.

وتابع "مراكز الاقتراع ستكون مؤمنة بالكامل وندعو الناخبين إلى التصويت بكثافة ووفرنا قوات احتياطية للتصدي لأي محاولة لتعكير صفو الانتخابات".

واستطرد "لا مجال للتزوير وأي عرقلة للأجواء ومن يحاول أن تسول له نفسه أن يعبث بالانتخابات سيكون هناك انتشار كبير للقوى العراقية".

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