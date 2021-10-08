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أجراس كاتدرائية جميع القديسين تدق لتعلن بدء صلوات تدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:20 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ماريان ناجى
دقت أجراس كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك لتعلن بدء صلوات تدشين إقليم جديد للكنيسة الأنجليكانية يحمل اسم إقليم الإسكندرية حيث يترأس الصلوات جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري البريطانية والقائد الروحي للطائفة الأنجليكانية في العالم.


فيما بدأ موكب المطارنة والأساقفة يتحرك من ساحة الكاتدرائية وصولا إلى مذبح الكنيسة حيث يتقدمه ويلبي ويعقبه رؤساء الأساقفة الذين حضروا من كافة دول العالم بالإضافة إلى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية والدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي وعدد من القساوسة والشمامسة وخدام الكنيسة.


كان الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية قد أكد إن الإقليم الجديد يحمل رقم 41 بين أقاليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم مؤكدا إنه يحمل اسم الإسكندرية نظرًا للمكانة البارزة التي تتمتع بها مدينة الإسكندرية في العالم المسيحي القديم حيث لعبت دورًا محوريًا في التراث والفكر المسيحي العالمي على أن يضم الإقليم 10 دول هي "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي والصومال وترأسه مصر حاليًا".
 
وأشار رئيس الأساقفة، إلى أن رئاسة مصر لإقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يأتي لدور الكنيسة في خدمة اللاجئين وما قدمته من برامج لافتة في مجال الحوار الإسلامي المسيحي معتبرًا إن رئاسة الإقليم وتساهم في دعم سياسات الدولة المصرية في الاهتمام بالقارة الإفريقية.
 
الجدير بالذكر إن اتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمية قد أعلن تأسيس إقليم الإسكندرية في مايو عام 2020 إلا أن ظروف وباء كوفيد 19 أجلت مراسم وحفل التدشين حتى اليوم.
 

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