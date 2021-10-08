محمد حماقي يتألق بحفله في جبال السخنة

في نهاية الحفل قدم حماقى الشكر الى عمرو إسماعيل رئيس قطاع التسويق وشركه بي ار اى التي أشرفت على الحفل وعلى التنظيم الراقى.



ويضم ألبوم محمد حماقي الجديد يا فاتني 10 أغان، منها 5 سبق طرحها على مدار الأسابيع القليلة الماضية، وجاء أبرزها: "زيها مين" كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي تميم، "لو هتسيب" كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، "تك" كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكساچ توما، "طالع موضة" كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع وميكساچ أحمد إبراهيم.





تألق النجم محمد حماقي، من خلال الحفل الذي أحياه مساء اليوم الجمعة في قرية "جبال السخنة" بمناسبة افتتاح بحر جبال السخنة.وشهد الحفل الذي أقيم على مدار يومين حضوراً كبيرا من سكان القرية وبدأ الحفل في الخامسة مساءً بفقرة الدجي الذي قدم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأغنيات الغربية التي اندمج معها الجمهور، ليصعد حماقي على موسيقى أغنيته "نفسى ابقي جنبة" قبل أن يغني "حاجة مستخبيه" والتي أشعلت حماس الجمهور.وعلى مدى ساعة ونصف قدم حماقي مجموعة كبيرة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور ورددها معه ومنها "زيها مين"، و"من قلبي بغني"، و"أم الدنيا"، و"ناويها"، و"يا ستار"، و"لو هاتسيب"ما بلاش".