Advertisements

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:24 م
الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
علي نبوي
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وضمت القائمة ٣٠ لاعبًا حيث تواجد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.

وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:-

سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي) – نيكولو باريلا (إنتر) – كريم بنزيما (ريال مدريد) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – روبن دياش (مانشستر سيتي) – جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) – جورجينيو (تشيلسي) – هاري كين (توتنهام) – نجولو كانتي (تشيلسي) – سيمون كايير ( ميلان) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – روميلو لوكاكو (تشيلسي) – رياض محرز (مانشستر سيتي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – جيرارد مورينو (فياريال) – ماسون ماونت (تشيلسي) – نيمار (باريس سان جيرمان) – بيدري (برشلونة) – محمد صلاح (ليفربول) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

الجدير بالذكر أن هذه القائمة سيتم تقليصها في الشهر المقبل قبل إعلان الفائز بالكرة الذهبية في أواخر شهر نوفمبر.

الكلمات المفتاحية

هاري كين محمد صلاح مبابي ليونيل ميسي كايير الكرة الذهبية

أخبار تهمك

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

في غياب أفشة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من شيرر بعد الاستحواذ السعودي على نيوكاسل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ 42 دقيقة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديًا

منذ أقل من ساعة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد صلاح مرشح للفوز بالكرة الذهبية

خاص..مجدي عبد الغني: صلاح ضمن قائمة 11 لاعب بالتشكيل المثالي للفيفا

عاجل.. أول تصريح من ليفربول على ترشح محمد صلاح للفوز بالكرة الذهبية

عاجل - تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2019

تقارير.. تسريبات تكشف عن الفائز بالكرة الذهبية بعد الإعلان عن المرشحين

عاجل - تسريبات تعلن عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2019

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

01:30 م

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

05:59 م

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

06:29 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements