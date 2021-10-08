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عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:24 م
علي نبوي
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وضمت القائمة ٣٠ لاعبًا حيث تواجد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.
وجاءت قائمة المرشحين على النحو التالي:-
سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي) – نيكولو باريلا (إنتر) – كريم بنزيما (ريال مدريد) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – روبن دياش (مانشستر سيتي) – جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) – جورجينيو (تشيلسي) – هاري كين (توتنهام) – نجولو كانتي (تشيلسي) – سيمون كايير ( ميلان) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – روميلو لوكاكو (تشيلسي) – رياض محرز (مانشستر سيتي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – جيرارد مورينو (فياريال) – ماسون ماونت (تشيلسي) – نيمار (باريس سان جيرمان) – بيدري (برشلونة) – محمد صلاح (ليفربول) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).
الجدير بالذكر أن هذه القائمة سيتم تقليصها في الشهر المقبل قبل إعلان الفائز بالكرة الذهبية في أواخر شهر نوفمبر.