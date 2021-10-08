عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن المرشحين للحصول على جائزة الكرة الذهبية لعام 2021، وضمت القائمة ٣٠ لاعبًا حيث تواجد المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي.



