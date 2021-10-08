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القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:29 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي

انتظم محمد شريف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

 

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

 

وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة.

 

وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة بطل النيجر المقبلة.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

 

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم ١٤ أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

 

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

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