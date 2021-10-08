كوت ديفوار يهزم مالاوي في تصفيات كأس العالم 2022

عزز منتخب كوت ديفوار صدارته للمجموعة الرابعة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، بفوزه على مضيفه منتخب مالاوي 3 / صفر، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات.





ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى سبع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط عن منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني والذي سيواجه منتخب موزمبيق صاحب المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة فقط، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.





على الجانب الأخر تجمد رصيد منتخب مالاوي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.





وتقدم ماكس جريدل بالهدف الأول للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 35، قبل أن يضيف إبراهيم سنجره الهدف الثاني في الدقيقة 85.





وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل جيريمي بوجا الهدف الثالث.



