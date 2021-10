استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي للفيلم

استعدادات مكثفة تقوم بها وزارة الثقافة الأردنية تمهيدا لإنطلاق الدورة التاسعة من مهرجان الأردن الدولي للفيلم، ويقام المهرجان من 10 إلى 15 أكتوبر على مسارح المركز الثقافي الملكي، ويشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان 8 أفلام.



فيلم "A Plain day" وهو فيلم صيني وتدور أحداثه حول رجل كبير في السن يعشق سقاية الزهور واطعام الأسماك والطبخ، حتى يظهر فيروس كورونا المستجد، ويقلب حياته رأسا على عقب.



فيلم "cuckoo !" وهو فيلم كوميدي هولندي، تدور أحداثه حول رجل وحيد يعيش داخل ساعة ذات منبه، وفي أحد الأيام تتاح له فرصة ربح مبلغ مالي كبير ضمن مسابقة إذاعية، وهذا المال سيمكنه من تغيير مجرى حياته، إلا أنه غير قادر على الحصول عليه ولا الإتصال بالمحطة الإذاعية لأن عمله يمنعه من التحرك.

فيلم "figurant" وهو فيلم تشيكي تدور أحداثه حول رجل يتتبع مجموعة من العمال القادمين للعمل النهاري في منطقة صناعية، وسرعان ما يتم تجريده من ملابسه وتغيير هويته، ليرتدي زيا عسكريا ويحمل السلاح، وتظهر فجأة ملامحه الجديدة وهويته الحقيقية.



فيلم "the camel boy" وهو فيلم فرنسي تدور أحداثه في الصحراء، حيث يتم جذب صبي صغير بالقوة لعالم جديد ومرعب ومختلف عن عالمه، وهو عالم سباقات الهجن، ويحاول الولد للتغلب على ما يم به والعودة لوالدته وعالمه الطبيعي والابتعاد عن البيئة المعادية التي تم اجتذابه اليها.

فيلم "الآلة" وهو فيلم مغربي، يدور حول شخص يدعى إسماعيل، تولى إدارة متجر بعد وفاة والده، خاصة أنه الوحيد في القرية القادر على القراءة والكتابة، ثم يجد نفسه فجأة في خضم قصص القرويين.



فيلم "the power of childhood"، وهو فيلم روسي، يدور حول الثورة الروسية عام 1905، ويروي تفاصيل الحشد والتمرد على الحكومة، بعد حكم اعدام ضابط لديه شعبية كبيرة، ولديه ابن يحاول جاهدا وقف تنفيذ الحكم من خلال الحشد ونشر روح التعاطف مع والده.

فيلم "عروس البحر" وهو فيلم بحريني، تدور أحداثه حول فتاة تدعى منال، تتعرض للإغتصاب وتحاول أن تتمرد على تقاليد وعادات مجتمعها برفض الزواج من مغتصبها، ويعتبر قرار رفضها نقطة تحول جديدة في المجتمع بأكمله وفي حياتها أيضا.



فيلم "thieves..solo ingles" وهو فيلم أمريكي يدور حول حرامي يقرر تغيير حياته بالكامل، بعد أن شاهد بعينه حرامي آخر يسرق سيدة حامل.



أفلام خارج المسابقة الرسمية :



كما يعرض خلال المهرجان 9 أفلام خارج المسابقة الرسمية، وهي الفيلم الياباني "#perfake"، والفيلم البرازيلي "after the last act"، والفيلم الأسباني "galerna"، والفيلم الأرجنتيني "inevitable"، والفيلم اللبناني "amygdale"، والفيلم الهندي "school bell"، والفيلم السوليفاني "o sole moje"، والفيلم اليوناني "buddy"، وأخيرا الفيلم التونسي "craque madame".



اختيار المخرج الراحل سعود الفياض شخصية المهرجان



فيما اختارت إدارة المهرجان أن تحمل الدورة التاسعة من مهرجان الأردن الدولي للفيلم، اسم المخرج الأردني الراحل سعود الفياض، والذي ولد عام 1943 ورحل عن عالمنا هذا العام، وكان الفياض قد درس الإخراج بين لندن وأمريكا، وأخرج العديد من الأعمال الوثائقية أبرزها سلسلة "بوادينا"، كما حصل على عدد من الجوائز منها جائزة مهرجان شاليمار في باكستان عن فيلمه "القضاء العشائري"، كما حصل على جائزة مهرجان اتحاد الإذاعات الأسيوية في طوكيو عن فيلمه "حياة البادية"، كما حصل على جوائز في الدراما أيضا منها جائزة أحسن مخرج بمهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل "السقاية"، وجائزة أخرى من مهرجان المغرب عن مسلسله "وجه الزمان".



لجان التحكيم وأبرز المكرمين

وتضم لجنة التحكيم من مصر الفنان مجدي كامل، والمخرج والمنتج إبراهيم حمودة، ومن الأردن الدكتور طارق حداد، فيما يتم تكريم عدد من النجوم على مسيرتهم الفنية، وعلى رأسهم الفنان ماجد المصري، والفنان سامر المصري.