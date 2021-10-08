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أخيرا.. رئيس الوزراء الإيطالي: نهاية جائحة كورونا قريبة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر


اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الجمعة، أن نهاية جائحة كورونا باتت قريبة، مؤكدا أن ذلك بسبب اللقاحات المضادة للوباء.

وأضاف دراغي في حديث عبر اتصال بالفيديو مع قمة "B20"، أن "قمة اليوم فرصة ممتازة لتعزيز الروابط بين القطاعين العام والخاص على المستوى المتعدد الأطراف، وهذا ضروري لضمان انتعاش قوي ومنصف ومستدام من الوباء ولمواجهة التحديات الأخرى في عصرنا بما في ذلك تغير المناخ".

وتابع أن "التطور السريع للقاحات الفعالة ضد وباء كوفيد 19، يظهر كيف يمكن للتعاون بين الحكومات والشركات، وما يعني حرفيا إنقاذ الأرواح، بدأت الجهود البحثية لشركات الأدوية فور اكتشاف الحالات الأولى للوباء فشكرا لكم"، مشيرا إلى أن "ببراعة القطاع الخاص أصبحت اللقاحات جاهزة بعد فترة وجيزة بينما يستغرق إنتاجها عادة حوالي عشر سنوات".

وأكد رئيس الوزراء الإيطالي أن "حملة التلقيح الشاملة أصبحت ممكنة بعد عام واحد فقط، وقد قدمت الحكومات من جانبها منحا سخية لتمويل الأعمال المختبرية والتجارب السريرية وإنتاج اللقاحات كما خصص القطاع العام مبالغ كبيرة لمشتريات طويلة الأجل حمت الصناعة من الإفلاس".

وقال دراغي: "قمنا حتى الآن بإدارة أكثر من 6 مليارات جرعة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم، وقد ساعدتنا جهودنا المشتركة بإبقاء الوباء تحت السيطرة في بلدان عديدة، ومنحنا الأمل في أن نهايته وشيكة".

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