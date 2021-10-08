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الكشف عن أهداف نيوكاسل بعد صفقة الاستحواذ

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:32 م
نيوكاسل
نيوكاسل
وكالات
 أكدت أماندا ستافيلي الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي الذي استحوذ على نيوكاسل يونايتد، أن هدف النادي هو الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت ستافيلي في تصريحات لمحطة (سكاي سبورتس): "نيوكاسل يستحق أن يكون في قمة البريميرليج. نريد أن نصل إلى هناك. هذا الأمر سيستغرق وقتا ولكننا سنصل".

وأضافت الرئيسة التنفيذية لصندوق الاستثمارات السعودي: "نرغب في الفوز بألقاب بالتأكيد. نريد أن نكون في أعلى مكانة بالبريميرليج وبأوروبا ولكن هذا يتطلب الصبر والاستثمار والوقت".

وتابعت أماندا ستافيلي: "لدينا فريق كبير. ولقد تحدثت مع جمال (لاسيليس) قائد الفريق.. ونحن نتطلع لتحسين الفريق ولكن علينا أن نلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف".

وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد استحوذ على نيوكاسل مقابل 300 مليون جنيه إسترليني، ليصبح النادي الأكثر ثراء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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