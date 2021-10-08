جوائز الكرة الذهبية.. تعرف على المرشحين لجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أسماء حراس المرمى المرشحين للحصول على جائزة ليف ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.





وضمت القائمة كلًا من :-





دوناروما (باريس سان جيرمان) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسبر شمايكل (ليستر سيتي) - إدوارد ميندي (تشيلسي) - تيبو كورتوا (ريال مدريد) - كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - سمير هنداوفيتش (إنتر ميلان) .



