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جوائز الكرة الذهبية.. تعرف على المرشحين لجائزة ياشين كأفضل حارس مرمى
الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:35 م
علي نبوي
أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن أسماء حراس المرمى المرشحين للحصول على جائزة ليف ياشين كأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2021.
وضمت القائمة كلًا من :-
دوناروما (باريس سان جيرمان) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسبر شمايكل (ليستر سيتي) - إدوارد ميندي (تشيلسي) - تيبو كورتوا (ريال مدريد) - كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) - مانويل نوير (بايرن ميونيخ) - إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - سمير هنداوفيتش (إنتر ميلان) .
وتم اختيار قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، والتي تضم 30 مرشحا للفوز بهذه الجائزة المرموقة، والتي لم تُمنح العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بناء على أصوات 180 صحفيا من جميع أنحاء العالم.