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تعرف على أسماء المرشحين لجائزة لينين الرملي في التأليف المسرحي بمهرجان شرم الشيخ الدولي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:30 م
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولي
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الدولي
يارا أحمد



كشف مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي ، والذى يرأسه الفنان والمخرج مازن الغرباوي ، عن أسماء المؤلفين المرشحين لنيل جائزة لينين الرملي فى التأليف المسرحي (النسخة الخامسة ) ، فى دورته السادسة ، والتى تشكلت لجنة تحكيم إختيارهم من أ.د مصطفى سليم من( مصر ) ، والكاتب عماد الشنفري من( سلطنة عمان ) ، ود. جاستن جون بيلي من( جنوب السودان ).


وقد تضمنت فئة النص المسرحي الطويل كلا من المؤلف محمود ياسين من مصر عن نص " ال هناك " ، و المؤلف محمد سعيد محمد من مصر عن نص " الخيط " ، والمؤلف إياد هانى الريمونى من الأردن عن نص " سيل العذارى " ، والمؤلف ماريو منير من مصر عن نص " الأسطول " ، والمؤلفة كوثر مشرى من الجزائر عن نص " خبزة إسكافي " ، والمؤلف إسماعيل إبراهيم من مصر عن نص " المقطوعة الموسيقية الأخيرة " ، والمؤلف فادى أحمد من مصر ، عن نص " مذكرات عم محروس " ، والمؤلف هانى مصطفي قدرى من مصر عن نص " سقط سهوا " .

أما فئة النص المسرحي القصير تضمنت كل من ، المؤلف علي العبادى من العراق عن نص " تايم " ، والمؤلف عبد النبي عبد السلام من مصر عن نص " لحظة الانفجار " والمؤلف وليد عبد الإلهى من الجزائر عن نص " رغبة جمراء " ، والمؤلفة نورا حسام الدين من مصر عن نص " أندرويد" ، والمؤلف ميشيل منير من مصر عن نص " الشباك " ، والمؤلف محمد هشام من مصر عن نص " المهنه سارق " .


كما تضمنت فئة نص المونودراما كلا من ، المؤلف أحمد سمير من مصر عن نص " تحت القذف " ، والمؤلف عبد الله طيره من مصر عن نص " رقصة وداع " ، والمؤلف علاء الدين فايز من مصر عن نص " وادى النساء " ، والمؤلف محمد يحيي من مصر عن نص " ومن حولى الذباب " ، والمؤلف طارق رجب من مصر عن نص " غرفة العزل " .

ومن جانبه أعربت الكاتبه فاطمة المعدول زوجة الراحل لينين الرملي عن سعادتها العارمة هى وأسرتها بوضع اسم الكاتب الكبير لينين الرملي علي مسابقة التأليف المسرحي ، وقالت : نتقدم بالشكر لإدارة مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي وللمخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان علي هذه البادرة التى غمرتني أنا وأبناءه بالسعادة .

وتابعت : فكرة وجود مسابقة للتأليف المسرحى بالمهرجان هى فكرة جميلة حتى لا يكون المهرجان عبارة عن عروض مسرحية فقط ولكن بذلك نغرس شيء جيد للمستقبل ويكون هناك فكر وهذا الأمر سيكون له عمق ثقافى فيما بعد ويجعل المهرجانات تلعب دور أهم من فكرة تقديم العروض فقط .

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