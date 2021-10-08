الالومنيوم يستضيف ملوي في مواجهة صعبة بالقسم الثاني





يستضيف فريق نادي الالومنيوم يوم السبت المقبل فريق نادي ملوي ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.





يخوض فريق نادي الالومنيوم المباراة باحثاً عن الفوز والدخول لدائرة المنافسة على صدارة ترتيب المجموعة مبكراً لاسيما بعد تعادله في الجولة الأولى أمام بترول أسيوط.



على الجانب الآخر يدخل فريق نادي ملوي اللقاء وله ثلاث نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على فريق الفيوم بثنائية نظيفة.



ويسعى فريق ملوي رغم الإمكانيات المادية الضعيفة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الالومنيوم لضمان تواجده بالمنطقة الأمنة لجدول الترتيب.