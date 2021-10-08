Advertisements

الالومنيوم يستضيف ملوي في مواجهة صعبة بالقسم الثاني

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني


يستضيف فريق نادي الالومنيوم يوم السبت المقبل فريق نادي ملوي ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.


يخوض فريق نادي الالومنيوم المباراة باحثاً عن الفوز والدخول لدائرة المنافسة على صدارة ترتيب المجموعة مبكراً لاسيما بعد تعادله في الجولة الأولى أمام بترول أسيوط.

على الجانب الآخر يدخل فريق نادي ملوي اللقاء وله ثلاث نقاط حصدها من الفوز في الجولة الأولى على فريق الفيوم بثنائية نظيفة.

ويسعى فريق ملوي رغم الإمكانيات المادية الضعيفة إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام الالومنيوم لضمان تواجده بالمنطقة الأمنة لجدول الترتيب.

أخبار تهمك

ليس القيد.. الكشف عن تفاصيل فشل انتقال نجم بيراميدز للزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من شيرر بعد الاستحواذ السعودي على نيوكاسل

منذ ساعة و نصف

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعة

في غياب أفشة.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام بطل النيجر

منذ ساعة و نصف

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

منذ ساعة

الشوط الأول.. الزمالك يتأخر أمام الاتحاد الليبي

منذ ساعتين

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 7 ساعات

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

منذ 34 دقيقة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ 39 دقيقة

صلاح أحق من رونالدو.. الجماهير الإنجليزية تنتقد فوز كريستيانو بجائزة الشهر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل - كيروش يستقر على خط هجوم مصر أمام ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديًا

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

01:30 م

الفرصة الأخيرة للمايسترو في ريال مدريد

05:59 م

القناص يعود.. خبر سار للأهلي قبل مواجهة بطل النيجر

06:29 م

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

12:30 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements