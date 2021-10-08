رئيس الوزراء العراقي: لن نتسامح مع أي انتهاك للانتخابات





أكد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، علي عدم التسامح مع أي انتهاك للعملية الانتخابية، مشيراً إلى إضافة 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة.





وقال الكاظمي، إنه "تم توفير كل المتطلبات الضرورية لانجاح الانتخابات"، مشدداً على عدم التسامح مع أي انتهاك لعملية الانتخابات.





وأضاف، أن "العراق ليس حديقة لأحد وعلى رجل الدولة تقديم البلد على حزبه"، مشيراً إلى أن "الحكومة واجهت اتهامات وتشكيك وأكاذيب من جهات متربصة".





ولفت الكاظمي، إلى أن "المؤشرات الاقتصادية كانت تلوح بعجز مالي كبير"، مؤكداً "إضافة 12 مليار دولار الى احتياطي الدولة".





وتابع، "بذلنا خلال عام جهود استثنائية لمواجهة الاخطاء الكارثية بسبب سوء التخطيط في السنوات الماضية"، منوهاً إلى "إطلاق خططا استثمارية كبيرة واستقطاب شركات عالمية"، مردفاً "صممنا على إحياء مشروع ميناء الفاو الكبير ليكون واحدا من اهم موانئ المنطقة".





وأردف أن "القوات الامنية نجحت بتصفية ابرز الشخصيات الارهابية"، مؤكداً "لم نتردد بمواجهة السلاح المنفلت واعتقلنا العشرات".