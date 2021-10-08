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مواجهات نارية لثلاثي أسيوط بالجولة الثانية للمظاليم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار


تنتطلق في الثانية والنصف عصر السبت، مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولي للقسم الثاني،

وتخوض أندية أسيوط مواجهات قوية وصعبة خلال هذه الجولة، حيث يخوض نادي ديروط مباراة صعبة خارج ملعبه أمام نادي الفيوم، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وحصد اول نقاطه في المسابقة، بعد تأجيل مواجهته أمام نادي المدينة المنورة، بالجولة الأول لاسباب أمنية .

بينما يسعي نادي بترول أسيوط، بقيادة هشام عبد المنعم، لتحقيق أول إنتصار له في المسابقة،بعدتعادله في الجولةالأولي علي ملعبه أمام نادي الالومنيوم، عندما يواجه فريق نادي كيما أسوان خارج الديار.

ويستضيف نادي البداري، نادي قنا، في مواجهة يسعي خلالها ابناء أسيوط لتحقيق النقاط الثلاث،مستغلا الحالة المعنوية المرتفعة، بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولي خارج ملعبه علي فريق نادي تليفونات بني سويف.

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