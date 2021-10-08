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تهديد انتهى بـ" جثة وسط بركة دماء".. مقتل شاب في كرداسة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 06:49 م
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
طلقة طائشة، استقرت في صدر شاب ثلاثيني العمر، كانت السبب في كتابة المشهد الأخير في حياته، على مرأى ومسمع الجميع، بمركز كرداسة شمال محافظة الجيزة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر توصلت إلى أن مشادة كلامية بين شاب يبلغ من العمر 22 سنة وآخر تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على فرض السيطرة بعزبة البرزجلي أسفل محور 26 يوليو.

وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة أن المشاجرة وقعت أمام مسكن الضحية صاحب الـ35 سنة، أسرع خلالها الثلاثيني للفصل بين الطرفين فهدده المتهم.. "ارجع مكانك بدل ما اضربك بالنار" ليصيبه بعدها بعيار استقر في صدره فأرداه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد فايز والنقيب محمود ربيع معاوني مباحث كرداسة من ضبط المتهم الرئيسي والسلاح المستخدم "بندقية آلي" واقتياده والطرف الثاني من المشاجرة للقسم للتحقيق.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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مقتل شاب في كرداسة مديرية امن الجيزة تهديد

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