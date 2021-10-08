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ارتفاع ملحوظ في أسعار البنزين بلبنان للأسبوع الرابع على التوالي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 05:55 م
بوابة الفجر
أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان زيادة أسعار المحروقات بمختلف أنواعها بشكل ملحوظ, وذلك للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار بالسوق والمنصة الرسمية, وفي ضوء التوجه الحكومي لرفع الدعم بشكل كامل عن المحروقات.

وبلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 241400 ليرة فيما وصل سعر بنزين 95 أوكتان إلى 233800 ليرة، وتحدد سعر صفيحة الديزل 207900 ليرة.

فيما كانت الأسعار المعلنة حتى مساء أمس للبنزين 95 أوكتان 206 آلاف و400 ليرة لبنانية, وال`98 أوكتان 213 ألفا و500 ليرة.

يذكر أن أسعار الوقود تضاعفت قرابة ال` 10 أضعاف خلال عام منذ أكتوبر الماضي وذلك بسبب انهيار قيمة العملة المحلية والرفع التدريجي للدعم عن الوقود بسبب استنفاذ الدعم للاحتياطات النقدية بالعملة الأجنبية في مصرف لبنان المركزي وذلك بالتزامن مع أزمة اقتصادية صنفها البنك الدولي بأنها من أسوأ 3 أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي.

وتسعى الحكومة التي تشكلت في العاشر من شهر سبتمبر الماضي برئاسة نجيب ميقاتي لتحقيق إصلاحات جذرية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي على خطة تنقذ لبنان من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة وتفتح الباب أمام مساعدات وحلول من المجتمع الدولي لمعالجة تداعيات تلك الأزمات على الحياة الاجتماعية ومستوى المعيشة والخدمات في البلاد التي عانت من فراغ حكومي لقرابة 13 شهرا تفاقمت خلالها الأزمات على كافة المستويات. 

الكلمات المفتاحية

لبنان الاسبوع الرابع على التوالي اخبار الطاقة اخبار الاقتصاد

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