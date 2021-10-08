المنيا يصطدم بأسوان والإعلاميين يواجه بنى سويف في الجولة الثانية بالصعيد





يقام في الثانية والنصف من عصر السبت 9 أكتوبر مواجهات الجولة الثانية من منافسات مجموعة الصعيد بإقامة 8 مباريات قوية ومثيرة .





ويقدم "الفجر الرياضي" مباريات الجولة الهامة ..



1- المنيا مع اسوان



يشهد ستاد جامعة المنيا مواجهه ناريه بين فريق المنيا متصدر المجموعة بقيادة شديد قناوي برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق قنا بثلاثية نظيفة مع فريق اسوان صاحب المركز الثالث بقيادة أحمد مصطفى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف.



2- سوهاج مع طامية





يستضيف فريق سوهاج صاحب المركز الثاني عشر بقيادة أحمد خلف بدون نقاط بعد هزيمته أمام فريق أسوان بهدفين مقابل هدف فريق شباب طامية وصيف المجموعة بقيادة رجب بدنيى برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الإعلاميين بهدفين نظيفين.



4- الألومنيوم مع ملوى



يحل فريق ملوى صاحب المركز الرابع بقيادة محمد هريدي برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق الفيوم بهدفين مقابل هدف ضيفاً على فريق الألومنيوم صاحب المركز التاسع بقيادة ياسر رضوان برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق البترول بدون أهداف.



5- الإعلاميين مع بنى سويف





يلتقي فريق الإعلاميين صاحب المركز الخامس عشر بقيادة جميل حلمى بدون نقاط بعد هزيمته من فريق شباب طامية بهدفين نظيفين مع فريق بنى سويف صاحب المركز السادس بقيادة محمد يوسف برصيد نقطة بعد تعادله مع فريق كيما اسوان بهدف لمثله.



6- البداري مع قنا





يلعب فريق البداري صاحب المركز الخامس بقيادة هانى أمين برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق تليفونات بني سويف بهدف دون رد مع فريق قنا متذيل المجموعة بقيادة محمد جمال بدون نقاط بعد هزيمته أمام فريق المنيا بثلاثية نظيفة.



7- الفيوم مع ديروط





يواجه فريق الفيوم صاحب المركز الثالث عشر بقيادة رمضان رجب بدون نقاط بعد هزيمته من فريق ملوى بهدفين مقابل هدف فريق ديروط في أولى مبارياته بقيادة عماد سمير، ويقام اللقاء على ملعب الاسيوطي .



8- المدينة المنورة مع تليفونات بني سويف



يحتضن ملعب نادي الأقصر لقاء فريق المدينة المنورة في أولى مبارياته بقيادة محمد عويس مع فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الرابع عشر بقيادة محمد جمال بدون نقاط بعد هزيمته من فريق البداري بهدف نظيف.



ترتيب المجموعة الأولى



1- المنيا 3 نقاط

2- شباب طامية 3 نقاط

3- اسوان 3 نقاط

4- ملوى 3 نقاط

5- البداري 3 نقاط

6- بنى سويف نقطة

7- كيما اسوان نقطة

8- البترول نقطة

9- الألومنيوم نقطة

10- المدينة المنورة بدون نقاط

11- ديروط بدون نقاط

12- سوهاج بدون نقاط

13- الفيوم بدون نقاط

14- تليفونات بدون نقاط

15- الإعلاميين بدون نقاط

16- قنا بدون نقاط