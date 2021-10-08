مفاجأة.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

قرّرت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي، تعديل عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة.





الأهلي يعدّل عقد نجم الفريق





وجاء ذالك بناء على توصية من لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، بعد تألق اللاعب بشكل لافت في الفترة الأخيرة.





ومن المنتظر أن يحصل اللاعب في الموسم القادم على 8 مليون جنيه بدلا من 6 مليون بعد تعديل عقده.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



