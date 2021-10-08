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تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:29 م
ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو
ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو
علاء خليف

يستضيف الفريق الأول بنادي ريال مدريد، نظيره فريق أتليتك بلباو على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2021 – 2022.
موعد مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

تقام مباراة ريال مدريد وأتليتك بلباو في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري، على استاد "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي.

وستذاع مباراة ريال مدريد مع أتليتك بلباو يوم الأحد، 17 أكتوبر الجاري على استاد كامب نو عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الاسباني هذا الموسم.

ترتيب ريال مدريد وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

يعتلي فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة جمعها من 8 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، ويتفوق بفارق الأهداف عن أتليتكو مدريد وريال سوسيداد، بينما يحتل أتليتك بلباو المركز السابع برصيد 13 نقطة.

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