أحمد جمال عن برنامج "أراب أيدول": غير مسار حياتي

حل اليوم الفنان أحمد جمال ضيفاً مع الإعلامية ياسمين عز في حلقة "30 سنةMBC"، والمذاع على قناة "mbc مصر".







وتحدث الفنان أحمد جمال عن أولى تجاربه في برنامج أراب أيدول قائلاً:"بالنسبالي ذكرى تحويل المسار، مسار حياتي اتغير من البرنامج، وقناة MBC كانت بدايتي ، وكنت أشعر بالخوف امام لجنه تحكيم البرنامج ، كنت أشعر بالقلق من إختيار الأغاني أسبوعياً ، الاختلاف كان في آراء لجنة التحكيم".



وفي سياق آخر طرح الفنان أحمد جمال أغنية أنتي عجباني ضمن ألبومه الجديد وهي من كلمات الشاعر أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني توزيع محمد شفيق