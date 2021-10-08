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عنصر جديد يظهر في مران الأهلي اليوم

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:25 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو

 

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، حضور كايلا سلمان محلل أداء الفريق الجديد.

 

وتعاقد النادي الأهلي مع سلمان من أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، لشغل منصب يوشا مدرب أحمال الفريق السابق، والذي رحل مع كيفين جونسون المدرب العام، عقب نهاية الموسم الماضي.

 

واستأنف الفريق تدريباته الجماعية مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، عقب نهاية الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس الخميس.

 

وشهد المران الجماعي انتظام محمد شريف لاعب الفريق  بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

 

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

 

 

وقال مدير الكرة إن الفريق سوف يغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

 

 

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

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