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عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:28 م
منتخب مصر
منتخب مصر
حسن موسى

 

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة نظيره المنتخب الليبي مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

 

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة خلق ضيفه الليلة منتخب ليبيا برصيد 4 نقاط مقابل 6 لأبناء ليبيا بعد جولتين من مشوار التصفيات.

 

وجاء التشكيل كالتالي:

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

في خط الدفاع: أحمد فتوح ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأكرم توفيق.

 

في خط الوسط: محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد.

 

في خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وعمر مرموش.

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