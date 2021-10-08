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الأوقاف: غلق مسجد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في بني سويف

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:35 م
الأوقاف
الأوقاف
احمد فتحي الدسوقي
أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، غلق مسجد الرحمن "الحاج فهمي عبدالعظيم" الكائن بعزبة بلبل شارع النجدة بندر بني سويف لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

غلق مسجد ببني سويف
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بناء على مذكرة مديرية أوقاف بني سويف قررت لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم الجمعة ٨ اكتوبر الجاري، غلق مسجد الرحمن "الحاج فهمي عبدالعظيم" الكائن بعزبة بلبل شارع النجدة بندر بني سويف لعدم التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية.

كما قررت اللجنة إلغاء تصريح خطيب المكافأة أحمد عبد الفضيل حسن عبد الفضيل ومنعه من صعود المنبر بجميع مساجد الجمهورية.

عدم فتح المسجد
وتؤكد الوزارة على عدم فتح المسجد إلا بعد أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالإجراءات الاحترازية من قبل رواد المسجد وموافقة لجنة إدارة أزمة كورونا بديوان عام وزارة الأوقاف على إعادة الفتح، والتأكد مما يضمن عدم تكرار ذلك، مع بيان أن من يحب الله تعالى ورسوله "صلى الله عليه وسلم" وعمارة بيوت الله "عز وجل" لا يمكن أن يكون سببا في غلقها بمخالفته الإجراءات المتبعة من الوزارة في تطبيق التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية، وعدم السماح باستخدام المسجد في غير الصلوات الراتبة.

جنازة لاعب الكرة
وكان مسجد الرحمن شهد، اليوم، صلاة الجنازة على الشاب "مصطفى نجم" 35 سنة، والذي توفي، عقب لعبه مباراة كرة قدم ودية مع بعض أصدقائه بملعب الساحة الشعبية.

الكلمات المفتاحية

وزارة الاوقاف كورونا غلق مسجد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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