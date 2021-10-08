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عاجل - صدمة قوية لمحمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:35 م
صلاح
صلاح
علاء خليف
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، اليوم الجمعة، عن القائمة المبدئية، للاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والتي ضمت 30 لاعبًا بينهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر.
القائمة المبدئية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية

وجاءت القائمة المبدئية للاعبين المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2021 والتي أعلنتها مجلة فرانس فوتبول اليوم الجمعة على النحو التالي:-

سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي) – نيكولو باريلا (إنتر) – كريم بنزيما (ريال مدريد) – ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) – كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) – جورجيو كيليني (يوفنتوس) – كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) – روبن دياش (مانشستر سيتي) – جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) – برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) – فيل فودين (مانشستر سيتي) – إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) – جورجينيو (تشيلسي) – هاري كين (توتنهام) – نجولو كانتي (تشيلسي) – سيمون كايير ( ميلان) – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) – روميلو لوكاكو (تشيلسي) – رياض محرز (مانشستر سيتي) – لاوتارو مارتينيز (إنتر) – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) – ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) – جيرارد مورينو (فياريال) – ماسون ماونت (تشيلسي) – نيمار (باريس سان جيرمان) – بيدري (برشلونة) – محمد صلاح (ليفربول) – رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) – لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

صدمة قوية لمحمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن محمد صلاح نجم ليفربول لن يتواجد في القائمة النهائية للكرة الذهبية لعام 2021، وأكدت أن الثلاثي الأوفر حظًا للمنافسة على الجائزة هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وليفاندوفيسكي هداف بايرن ميونيخ وجورجينيو نجم تشيلسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفاندوفيسكي، ساهم في تتويج بايرن ميونيخ ببطولة الدوري الألماني والسوبر الألماني، كما سجل 48 هدفا مع البافاري.

بينما نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في التتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب الأرجنتين على حساب المنتخب البرازيلي، قبل انتقاله لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بداية من الموسم الحالي.

أما الإيطالي جورجينيو فاز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع تشيلسي، وبطولة السوبر الأوروبي وتوج يتوج ببطولة يورو 2020 مع منتخب ايطاليا.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر محمد صلاح ليفربول فرانس فوتبول الكرة الذهبية

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