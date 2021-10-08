أحمد جمال: أغنية تحيا مصر انطلاقتها الحقيقية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي









يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد جمال أغنية أنتي عجباني التي تم طرحها خلال الأيام الماضية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وهي من كلمات الشاعر أحمد سرور ومن ألحان أحمد العتباني من توزيع محمد شفيق.











حل اليوم الفنان أحمد جمال ضيفاً في حلقة خاصة من "30 سنة mbc"،مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر.وتحدث الفنان أحمد جمال عن أغنية تحيا مصر التي حققت نجاحاً كبيراً منذ طرحها حتى الآن قائلاً: "أغنية تحيا مصر كانت انطلاقتها الحقيقية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وقمت بالعديد من الأغاني الوطنية ، منهم إحنا مش بتوع حداد والأبرز تحيا مصر".