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السفير البريطاني يزف بشرى سارة إلى المصريين (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:43 م
جاريث بايلي
جاريث بايلي
هدى عبدالرازق
أعلن جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، أن المملكة المتحدة ستعترف بشهادة التطعيم المصرية ضد فيروس كورونا حال حصول الشخص على جرعتي اللقاح.

وأشار "بايلي"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أنه اعتبارا من يوم الإثنين 11 أكتوبر لن يضطر المواطن إلى عزل نفسه عند وصوله إلى بريطانيا، ولن يحتاج القادم من مصر وحاملا شهادة الحصول على التطعيم المصرية إلى إجراء تحليل الـ "PCR" لفيروس كورونا قبل أن يغادر إلى المملكة المتحدة.
وأوضح أن القادم إلى بريطانيا من مصر يجب أن يكون حاصلا على لقاحات "أسترازينيكا، أو جونسون آند جونسون، أو فايزر، أو موديرنا" قبل وصولك إلى بريطانيا بـ 14 يوم.

وأضاف أنه يعلم أن السنوات القليلة الماضية كانت صعبة للكثيرين، ولكننا في الطريق للعودة إلى العلاقات بشكل طبيعي.

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جاريث بايلي بشرى سارة السفير البريطاني

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