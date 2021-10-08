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مفاجآت في تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:42 م
منتخب ليبيا
منتخب ليبيا
علي شحاتة

أعلن الإسباني خافيير كليمنتى المدير الفنى لمنتخب ليبيا عن تشكيل المنتخب الليبي لمواجهة مصر بعد قليل، في  الجولة الثالثة عن المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

  

وجاء تشكيل منتخب ليبيا على النحو التالى:

محمد نشنوش، صبو، التربي، الورفلي، المنير، الشريف، التهامى، المصراتي، اللافي، صولة، زعبية.


ويجلس حمدو الهونى نجم فريق الترجى التونسي على مقاعد بدلاء المنتخب الليبى فى مباراة الليلة فى مفاجأة من العيار الثقيل، خاصة وأنه أحد الأسلحة المهمة للمنتخب الشقيق.


الكلمات المفتاحية

منتخب ليبيا مصر ضد ليبيا كورة كأس العالم رياضة

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