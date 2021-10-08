حصريا.. إتحاد الكرة يخطر البداري بتأجيل مباراة قنا





وأخطر الاتحاد حكام اللقاء بتأجيل اللقاء، كما أخطر نادي نادي قنا الطرف الاخر للقاء والمتواجد حاليا باسيوط

أخطرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي البداري بتأجيل مباراته التي كان مقرر إقامتها غدا السبت مع فريق قنا، بملعب البداري في اسيوط في الجولة الثانية بالمجموعة الأولي للقسم الثاني.وجاء قرار لجنة المسابقات بالتأحيل لعدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباراة بملعب البداري .من ناحية آخري يجري مسؤلي البداري، محاولات لنقل اللقاء علي ملعب آخر داخل محافظة أسيوط .