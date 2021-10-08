Advertisements

حصريا.. إتحاد الكرة يخطر البداري بتأجيل مباراة قنا

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار


أخطرت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم نادي البداري بتأجيل مباراته التي كان مقرر إقامتها غدا السبت مع فريق قنا، بملعب البداري في اسيوط في الجولة الثانية بالمجموعة الأولي للقسم الثاني.


وجاء قرار لجنة المسابقات بالتأحيل لعدم موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباراة بملعب البداري .

من ناحية آخري يجري مسؤلي البداري، محاولات لنقل اللقاء علي ملعب آخر داخل محافظة أسيوط .

 
وأخطر الاتحاد حكام اللقاء بتأجيل اللقاء، كما أخطر نادي نادي قنا الطرف الاخر للقاء والمتواجد حاليا باسيوط

أخبار تهمك

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

عاجل - صدمة قوية لمحمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

منذ أقل من ساعة

بكلمات قوية.. لابورتا يحسم مصير كومان في برشلونة

منذ 36 دقيقة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ ساعة

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعة

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

منذ أقل من ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

08:05 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

08:01 م

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

06:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements