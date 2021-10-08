ننشر أسماء الفائزين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بقنا

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة قنا، فوز كل من الدكتور أيمن سعد، والدكتور عمرو أحمد حامد، بمقاعد تحت السن، للنقابة الفرعية بقنا.



كما أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة قنا، فوز كل من الدكتور حسن أبوالحسن، والدكتور محمود عويس، بمقاعد فوق السن، للنقابة الفرعية، بالتزكية.



وكانت قد انطلقت اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بمحافظة قنا، لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجلس النقابة الفرعية، وذلك تحت وتطبيق للإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا، وإشراف قضائي كامل.





فيما يتنافس على مقاعد تحت السن كل من الدكتور أيمن سعد، والدكتور علاء عبدالله، والدكتور عمرو أحمد حامد، والدكتور محمد أحمد حامد، والدكتور محمود عاطف هلالي.



حيث أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أنه يشترط للإدلاء بالصوت في الانتخابات، أن يكون الطبيب مسجلا بنقابته الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليا، سواء كان منتدبا أو أساسيا.



وحددت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للأطباء، مقر التصويت بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة والنقابة الفرعية في نادي قنا الرياضي بمحافظة قنا، والتي فتحت أبوابها للأطباء من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.