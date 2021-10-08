Advertisements

مسحة طبية للزمالك غدًا بمقر النادي

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:59 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي

 

تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والجهاز الفني والجهازين الإداري والطبي لمسحة طبية في الثالثة والنصف عصر غد السبت بمقر النادي استعدادا للسفر إلى كينيا استعدادا لخوض لقاء توسكر الكيني المقرر له يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر  يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق  والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شئون اللاعبين.

الكلمات المفتاحية

كورة زمالك رياضة الفجر اخبار الزمالك

أخبار تهمك

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

منذ نصف ساعة

كيروش يستقر على ثلاثي هجوم منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يُعدل عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

بكلمات قوية.. لابورتا يحسم مصير كومان في برشلونة

منذ 38 دقيقة

عاجل - صدمة قوية لمحمد صلاح في سباق الكرة الذهبية

منذ ساعة

مفاجآت في تشكيل منتخب ليبيا الرسمي ضد مصر

منذ أقل من ساعة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الليجا الإسبانية

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد زيادة أسعار البنزين.. تعرف على عقوبة رفع سعر الأجرة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت في تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة في تصفيات كأس العالم 2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

منذ 34 دقيقة

أول تعليق من أندي ديلور على قراره بعدم المشاركة مع منتخب الجزائر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يوجه ضرية قاضية إلى لجنة القلعة البيضاء

منذ يوم

موضوعات متعلقة

حسام المندوه رئيسًا لبعثة الزمالك في كينيا

باملاك تيسيما حكما للقاء الزمالك وتوسكر الكيني

موعد مباراة الزمالك المقبلة في دور الـ32 بدروي أبطال أفريقيا

عاجل - أول تعليق من كارتيرون على قرار منع الزمالك من القيد

عاجل.. الزمالك يوافق على إعارة نجميه

تدريبات بدنية وإطالات للاعبي الزمالك في مجمع الصالات قبل ودية الاتحاد الليبي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:28 م

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد ليبيا

عاجل - قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وليبيا الآن في تصفيات كأس العالم

08:05 م

عاجل - حقيقة تدهور حالة مؤمن زكريا الصحية

06:01 م

عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

08:01 م

عاجل - الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.. تواجد صلاح

06:24 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements