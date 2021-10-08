



انهيار متسارع لشعبية تنظيم الإخوان في تونس تنذر بقرب انتهاء التنظيم بلا رجعة في البلاد، الضربات توالت واحدة تلو الأخرى على حركة النهضة الذراع السياسية للتنظيم.

الضربة الأولى كانت بدعوة زعيم التنظيم راشد الغنوشي البرلمان للانعقاد في تحد لقرارات الرئيس قيس سعيد لكن الحركة فشلت في حشد المتظاهرين الداعمين بل احتشد الآلاف أمام البرلمان رفضين لعودة برلمان التنظيم، بحسب ما نشرته قناة "مداد نيوز".

كما تلقت الحركة ضربة أخرى بالاستقالات الجماعية لقياداتها واعترافهم بالفشل في المرحلة الماضية وملاحقة القضاء التونسي في المخالفات المالية للحركة وإغلاق أبواق التنظيم الإعلامية المحرضة على الإرهاب والفوضى.



