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بكلمات قوية.. لابورتا يحسم مصير كومان في برشلونة

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 07:57 م
كومان
كومان
وكالات

قال رئيس نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم خوان لابورتا، إن النادي فخور بتواجد رونالد كومان في منصب المدير الفني للفريق، ويجب أن يثق به مثلما فعل من قبل مع فرانك ريكارد.

وبدا كومان المدرب السابق للمنتخب الهولندي على وشك الإقالة من تدريب برشلونة، عندما ذكرت تقارير إخبارية على نطاق واسع أن مباراة الفريق أمام أتلتيكو مدريد، التي أقيمت يوم السبت الماضي، ستكون الأخيرة لكومان في منصبه.

لكن لابورتا تخلى عن الصمت وأكد أن كومان سيظل في منصبه بغض النظر عن النتيجة، وقد انتهت المباراة بفوز أتلتيكو على برشلونة 2-0.

وتجمد رصيد برشلونة عند 12 نقطة في المركز التاسع بالدوري، كما يحتل المركز الرابع الأخير دون رصيد في المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا إثر هزيمتيه أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

وكان كومان قد أبدى امتنانه إزاء "الوضوح" بشأن مستقبله عقب اجتماع مع لابورتا، وقد شبه لابورتا الأمر بالدعم الذي كان قد منحه في الماضي لفرانك ريكارد الذي قاد برشلونة للتتويج بدوري الأبطال في عام 2006.

وقال لابورتا إنه يدرك الصعوبات التي واجهها كومان عقب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق إلى جانب المشكلات المالية التي يواجهها النادي وقائمة الإصابات الطويلة بالفريق.

وقال لابورتا في تصريحات لإذاعة "آر.إيه.سي 1": "تقرر أن يستمر كومان.. الجميع، وهو كذلك، يشعرون بالإحباط في الوقت الحالي، حيث حدثت أشياء لم نكن نريدها".

وأضاف: "لكنه يرغب في أن يؤدي برشلونة بشكل جيد، لديه عقد سار، ويجب احترامه، أنا سعيد بالقرار".

وتابع لابورتا: "أنا كرئيس للنادي، أقيم كل شيء، استمعت لأشخاص أثق فيهم وخلصت إلى ضرورة الثقة به ودعمه، مثلما فعلت مع ريكارد".

وأضاف: "هو مشجع لبرشلونة مثلنا، يعشق النادي كما أنه من أساطيره.. كذلك، قرر المجيء إلينا في وقت يشهد أزمة رياضية ومؤسسية".

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