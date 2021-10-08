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تفاصيل مثيرة فى قضية تهديد شاب لشقيقته ومحاولة اغتصابها على يد صديقه

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:01 م
ارشيفية
ارشيفية
داليا الحسين
كشف محمد شفيق، شقيق فتاة المنصورة التي اتهمت شقيقها الأصغر بخطفها لتصويرها في وضع مخل من أجل الميراث، مشيرا إلى أن شقيقته ليست دكتورة.

وقال محمد، خلال برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن أخته اتهمته في قضية ضرب مع أشخاص آخرون لها، في وقت كان في الخدمة العسكرية وحكم عليه بعام حبس ومعه خاله أيضا.

وأعرب عن اندهاشه من اتهام شقيقته لأخيه الأصغر بأنه حاول اغتصابها عن طريق صديق لهما، حيث قال: "لما عرفت اللي قالتوا.. قولت ايه الهبل ده.. أخوية عمره ما يعمل كده وصحبه محترم وأهله ناس كويسه.. زعلان منها ومن كلام ده.. الموضوع كله أمام القضاء".

وأشار إلى أنه عرض على أخته التنازل عن القضية ضد شقيقه الأصغر، وأنهم مازالوا أهل، مضيفا:" عايزة أكتر من حقها فى الميراث.. ربنا يهديها".

من جانبه، قال عم إسراء الفتاة التي اتهمت شقيقها بالاغتصاب إنها ليس لديها شهادة دكتوراه كما أدعت في الإعلام ومعها ثانوية أزهرية ولم تستكمل دراستها الجامعية، وتريد ميراث أكثر من حقها الشرعي، مشيرا إلى أن الأشقاء الثلاث اختلفوا على الميراث بعد وفاة والدهم.

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