عاجل - تطور مفاجىء بشأن تجديد عقد موسيماني مع الأهلي

وافق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجديد عقده مع القلعة الحمراء.





موسيماني يجدّد عقده مع الأهلي





ومن المفترض أن يوقع المدرب الجنوب أفريقي على عقوده الجديده مع الأهلي خلال الساعات المقبلة، في جلسة بين أمير توفيق مدير التعاقدات وزوجة موسيماني (وكيلته) بعد الانتهاء من كافة التفاصيل.





وينتهي عقد موسيماني مع الأهلي بنهاية الموسم الجديد وتحديدا 10 أكتوبر 2022، حيث يحق له التوقيع أي فريق في يناير المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة المقرر لها 16 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



