مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر في إفتتاح القسم الثالث



تفتتح عصر السبت في الثانية والنصف منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم 12 فريق من فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .



ومن المقرر أن يستضيف مركز شباب سنورس ضيفه مركز شباب سمسطا بملعبه بالفيوم فيما يحل مركز شباب الفيوم ' الساحة ' ضيفا على راس غارب بالبحر الأحمر .



كما يواجه غريق مركز شباب ببا نظيره فريق اطسا بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب ببا ببنى سويف .



فيما تقام يوم الاحد مبارتان، حيث يستضيف مطرطارس ضيفه لافيينا بملعب مركز شباب سنورس، كما يحل ابو كساة ضيفا على عاملين غارب بملعب العاملين بالبحر الأحمر .



وقررت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة تأجيل مباراة الواسطى وضيفه شباب ناصر وذلك لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامة مبارايات الواسطى بملعبه الجديد .

