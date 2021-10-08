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مواجهات قوية لفرق بنى سويف والفيوم والبحر الأحمر في إفتتاح القسم الثالث

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

تفتتح عصر السبت في الثانية والنصف منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم 12 فريق من فرق محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

ومن المقرر أن يستضيف مركز شباب سنورس ضيفه مركز شباب سمسطا بملعبه بالفيوم فيما يحل مركز شباب الفيوم ' الساحة ' ضيفا على راس غارب بالبحر الأحمر .

كما يواجه غريق مركز شباب ببا نظيره فريق اطسا بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب ببا ببنى سويف .

فيما تقام يوم الاحد مبارتان، حيث يستضيف مطرطارس ضيفه لافيينا بملعب مركز شباب سنورس، كما يحل ابو كساة ضيفا على عاملين غارب بملعب العاملين بالبحر الأحمر .

وقررت لجنة مسابقات القسم الثالث بالمجموعة الرابعة تأجيل مباراة الواسطى وضيفه شباب ناصر وذلك لعدم وصول الموافقة الأمنية على إقامة مبارايات الواسطى بملعبه الجديد .

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