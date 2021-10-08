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الكلية الحربية: "مفيش حاجة اسمها محسوبية أو مجاملة أو وساطة في اختيار الطلاب" (فيديو)

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:04 م
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
هدى عبدالرازق
قال اللواء أشرف سالم، مدير الكلية الحربية، إن هناك توجيهات من القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقائد العام للقوات المسلحة بأمانة الانتقاء، وتنفيذ جميع الاختبارات بشفافية وحيادية.

وأشار "سالم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "درع الوطن" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الجمعة، إلى أن هناك عدد من المعايير يتم اختيار طالب الكلية الحربية على أساسها وهى مجموع الطالب في الثانوية العامة، واللياقة البدينة، والطبية، والتقييم النفسي، واجتياز الامتحانات التفضيلية، لافتا إلى أن هناك متابعة يومية من قيادة العامة للقوات المسلحة بهدف التأكيد على تحقيق الحيادية التامة في عملية الانتقاء.

وأضاف، "مفيش حاجة اسمها محسوبية أو مجاملة أو وساطة في عملية اختيار طالب الكلية الحربية"، منوها بأنه تم تخفيض نسب القبول بالكليات والمعاهد العسكرية هذا العام، وذلك في ظل انخفاض المجاميع كان هناك توجيه من القيادة العامة للقوات المسلحة بخفض نسب القبول في كل الكليات العسكرية.

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