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المعاينة الأولية.. تفحم 15 توك توك في حريق جراج بولاق الدكرور

الجمعة 08/أكتوبر/2021 - 08:04 م
ارشيفية
ارشيفية
إيمان عبد العاطي

كشفت معاينة قوات الدفاع المدني بالجيزة، عن ملابسات تفحم جراج بمنطقة بولاق الدكرور غرب الجيزة.


وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم 15 مركبة توك توك مع منع امتداد ألسنة النيران إلى باقي المركبات والوحدات السكنية المجاورة.


تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة تتبعها ألسنة اللهب من جراج سيارات.


دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه اللواء علاء السعيد؛ موجها بمنع امتداد النيران إلى الوحدات السكنية.


قوات الشرطة فرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.


أسفر الحريق عن تفحم 15 مركبات متنوعة (سيارات - توك توك - دراجات نارية) ومنع امتداد النيران إلى باقي المركبات.

الكلمات المفتاحية

مصر حريق في بولاق حريق جراج الفجر

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